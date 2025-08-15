Ричмонд
Новосибирец вернулся в Россию из украинского плена

На Родину вернулись 84 российских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной на Родину вернулись 84 российских военнослужащих, среди них оказался один новосибирец. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

— Среди возвращенных на Родину военнослужащих один наш земляк-новосибирец! Счастливы вместе с ним и его семьей! — написала она.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что четверых новосибирцев вернули в Россию в рамках обмена военнопленными. С семьями находящихся и возвращенных из плена военнослужащих продолжают работать.