Новосибирец вернулся в Россию из украинского плена

В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной на Родину вернулись 84 российских военнослужащих, среди них оказался один новосибирец. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.