На промышленном предприятии в Самарской области потушили пожар после атаки БПЛА

Последствия атаки беспилотников на Самарскую область, которая была совершена утром 15 августу, ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Напомним, что над регионом сбили 13 вражеских БПЛА, объявлялся режим «КОВЕР».
— В кратчайшие сроки удалось локализовать пожары на одном из промышленных объектов Самарской области, — написал губернатор в своем телеграм-канале и поблагодарил пожарных-спасателей, чьи профессиональные действия не дали пожару распространиться и нанести серьезный ущерб.
Из-за атаки беспилотников в Самарской области были проблемы с работой мобильного интернета. Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты несколько часов, несколько рейсов в Москву и из нее отменили.