Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На промышленном предприятии в Самарской области потушили пожар после атаки БПЛА

В Самарской области ликвидировали последствия атаки беспилотников 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Последствия атаки беспилотников на Самарскую область, которая была совершена утром 15 августу, ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Напомним, что над регионом сбили 13 вражеских БПЛА, объявлялся режим «КОВЕР».

— В кратчайшие сроки удалось локализовать пожары на одном из промышленных объектов Самарской области, — написал губернатор в своем телеграм-канале и поблагодарил пожарных-спасателей, чьи профессиональные действия не дали пожару распространиться и нанести серьезный ущерб.

Из-за атаки беспилотников в Самарской области были проблемы с работой мобильного интернета. Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты несколько часов, несколько рейсов в Москву и из нее отменили.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше