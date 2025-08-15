Танк проложил путь российской пехоте через минное поле у поселка Малая Токмачка

После крайней встряски, когда тряхануло так, что чуть дух не вышибло, Сургут представил, что происходит там, внизу, после мощного взрыва противотанковой мины. Мысленным взором прошелся к нижнему люку, закрываемому броневой крышкой. Он служит для доступа к агрегатам, установленным в трансмиссионном отделении. По обе стороны люка расположены два отверстия, через которые проходят выхлопные трубы. Снаружи эти отверстия защищены броневыми колпаками, крепящимися болтами. На мгновение представил температуру, при которой твердые вещества начинают воспламеняться в этом пульсирующем словно магма железном подбрюшье, и себя, тонущего в этом огненном сплаве, но тут же отогнал эту мысль. Видение длилось долю секунды. «Прорвемся!», — прорычал он, отдавая команду «огонь!» оператору-наводчику. И надо сказать, что тот заряжал от души. Уже потом выяснилось, что от этих русских мощных плюх по ходу движения танка разнесло в щепки три украинских укрепа.