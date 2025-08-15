Танк проложил путь российской пехоте через минное поле у поселка Малая Токмачка

Экипаж машины боевой: командир танка Сургут, оператор-наводчик Квадрат и механик-водитель Цыган. Эти парни из танкового батальона 70-го гвардейского мотострелкового полка. Их задача — проложить путь пехоте по минному полю с помощью минного трала и отвлечь на себя внимание врага, по ходу движения ведя огонь по позициям ВСУ в поселке Малая Токмачка.
Один из троих признался мне потом, что когда командир батальона вызвал их и поставил задачу, в его памяти непроизвольно всплыл хриплый и мощный голос Высоцкого:
«Сегодня на людях сказали: “Умрите геройски!”.
Попробуем — ладно! Увидим, какой оборот.
Я только подумал, чужие куря папироски:
Тут кто как сумеет, — мне важно увидеть восход».
Наши бойцы — внуки тех, о которых пел Владимир Семенович — восприняли приказ так же спокойно и хладнокровно. Выкурили папироски — и вперед!
Кто сказал, что танк неуклюжий? Вот, разогнавшийся как гоночный болид, ощетинившись железными решетками мангалов, надсадно ревя, словно подраненный тореадором бык, он безудержно мчится по южно-русской степи, поднимая за собой клубы пыли. Время от времени под его гусеницами что-то взрывается, об него что-то плюхается, искристыми россыпями слетая со стальной брони, словно стряхивающей с себя рой назойливых огненных мух.
Но вдруг железная махина встала. Внутри нее что-то клокотало, как кипящая лава, с визгом и скрежетом крутились шестеренки. Она пару секунд простояла, угрюмо зашевелилась, задышала, захлюпала, напрягая огромное стальное туловище, потом резко дернулась и вновь устремилась вперед, окутанная густым едким дымом, скрывающим ее от взора как нашего, так и вражеских операторов БПЛА.
После крайней встряски, когда тряхануло так, что чуть дух не вышибло, Сургут представил, что происходит там, внизу, после мощного взрыва противотанковой мины. Мысленным взором прошелся к нижнему люку, закрываемому броневой крышкой. Он служит для доступа к агрегатам, установленным в трансмиссионном отделении. По обе стороны люка расположены два отверстия, через которые проходят выхлопные трубы. Снаружи эти отверстия защищены броневыми колпаками, крепящимися болтами. На мгновение представил температуру, при которой твердые вещества начинают воспламеняться в этом пульсирующем словно магма железном подбрюшье, и себя, тонущего в этом огненном сплаве, но тут же отогнал эту мысль. Видение длилось долю секунды. «Прорвемся!», — прорычал он, отдавая команду «огонь!» оператору-наводчику. И надо сказать, что тот заряжал от души. Уже потом выяснилось, что от этих русских мощных плюх по ходу движения танка разнесло в щепки три украинских укрепа.
Вокруг все грохотало, пенилось, земля вставала на дыбы. Наконец, еще один оглушающий удар снизу, от которого танк подпрыгнул вверх, медленно, словно нехотя, на воздушной подушке опустился, врывшись кормой в чернозем, издал последний тяжелый вздох, прокатившийся эхом по окрестным полям, и застыл уже окончательно.
Там, где был танк, с самой земли и до неба поднимался гигантский ядовитый гриб, словно от ядерной бомбы, лишь внутри — огненные всполохи.
Но люди, сидевшие внутри, оказались прочнее стальной машины. Оглушенные, они смогли открыть верхний люк и спрыгнуть с борта на землю, стараясь не упасть от потери координации. Что они чувствовали в этот момент?
В голове Квадрата пульсировали мысли, обрывки команд командира, и все это разбивалось колокольным звоном, он старался соединить их воедино и сосредоточиться на главном — дойти, выжить, увидеть восход.
Сейчас наших парней скрывает дым, словно туман накрывший поле, поистине спасительный. Их задача — пока не рассеялся на ветру этот покров, незаметно для глаз сверху, добежать до ближайшей лесополосы и укрыться в «зеленке».
Все это оператор бандеровского дрона-разведчика не видит. Он торжествует. Он уверен в том, что «сожгли колорадов» и радостно кричит в эфир своим побратимам о переможной перемоге.
Контуженные и оглушенные, танкисты совершают невероятное — спринтерский бросок, — и вот они уже в изнеможении валятся с ног под густые заросли деревьев, вслушиваясь в небо. И только здесь оглядели друг друга. Их пламенеющие от перенапряжения и температуры лица, стиснутые танковыми шлемами, чумазые от копоти и пота, алели на ветру, как бутоны шиповника. Несмотря на трагизм ситуации, парни облегченно рассмеялись. А едва перевели дух — рванули вдоль лесополосы в сторону наших, стараясь идти так, чтобы над ними не колыхались ветки…
Кто сказал, что танк бесполезен в эпоху БПЛА? Итог операции: железная машина выдержала массированный огонь артиллерии и 24 попадания FPV-дронов ВСУ, уничтожив под собой не менее 7 противотанковых мин, и разбив три наблюдательных пункта противника.
Задача, поставленная командиром батальона, была выполнена на сто процентов. А доблесть проявлена на двести.
— Нам помогла дополнительная защита танка от FPV-дронов, знание маршрута и личная подготовка, — буднично объясняет успех командир экипажа Сургут. — А наипаче всего — надежное дружеское плечо и уверенность в том, что никто не подведет. Именно благодаря этому мы вернулись не только живыми, но и невредимыми.
Цыган передает отдельную благодарность нашим операторам БПЛА, которые скидывали им провизию и воду, пока они добирались до пункта временной дислокации полка.
А Квадрат очень эмоционально попросил передать всем жителям нашей страны вот это:
— Всем, кто за нас переживал, глядя на это видео, — полет нормальный! Победа будет за нами! Слава России!
Все трое представлены к ордену Мужества.
— Они этого, безусловно, достойны, — говорят мне знакомые бойцы 70-го полка. — Мы бы не удивились, даже если бы их представили к Звезде Героя.
Впрочем, сами танкисты говорят, что воюют вовсе не за награды.
Как там, у Владимира Семеновича, заканчивается песня?
«Мне хочется верить, что грубая наша работа.
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход».