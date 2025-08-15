ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.