«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий «Запада»
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Запад» уничтожили за неделю более 1590 военных Украины, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
