Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за неделю

В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков.