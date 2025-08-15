Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за неделю

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» в течение недели продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ за это время потеряли до 2740 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области», — говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.

В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков.

«Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.