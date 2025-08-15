Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области», — говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
В Минобороны РФ напомнили, что за это время группировкой были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям 19 украинских бригад и двух полков.
«Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.