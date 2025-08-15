ВСУ потеряли более 620 боевиков в зоне действий «Днепра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 620 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, включая четыре 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.