«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 620 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, включая четыре 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли более 620 боевиков в зоне действий «Днепра» за неделю
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю 620 военных ВСУ, 13 орудий полевой артиллерии, включая четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.