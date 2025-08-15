Бойцы «Востока» уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю

«Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
«Потери противника на данном направлении составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.