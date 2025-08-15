«Подразделения “Южной” группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики… За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1710 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США», — говорится в сводке.
Отмечается, что бойцы «Юга» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины. Уничтожены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них шесть западного производства, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.