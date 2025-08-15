Российские военные сбили самолет Су-27 и более 2100 дронов ВСУ за неделю

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77490 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24584 танка и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39702 единицы специальной военной автомобильной техники.