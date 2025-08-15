Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

175 заявлений на возмещение ущерба приняли в Ростове после атаки БПЛА

В Ростове принимают заявления на возмещение ущерба от БПЛА.

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА приняли 175 заявлений на возмещение ущерба. Данные по состоянию на вечер 14 августа, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Также донской глава уточнил, что в центре города пострадали 20 зданий. Оказались повреждены окна, балконы и припаркованные машины.

Известно, что сегодня, 15 августа, начался поквартирный обход в пострадавших зданиях. В оценке ущерба задействовали 20 групп специалистов. Комиссии будут работать до полного завершения обследования.

Напомним, атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Пострадали 13 человек, в том числе, двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше