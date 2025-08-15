175 заявлений на возмещение ущерба приняли в Ростове после атаки БПЛА

Также донской глава уточнил, что в центре города пострадали 20 зданий. Оказались повреждены окна, балконы и припаркованные машины.
Известно, что сегодня, 15 августа, начался поквартирный обход в пострадавших зданиях. В оценке ущерба задействовали 20 групп специалистов. Комиссии будут работать до полного завершения обследования.
Напомним, атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Пострадали 13 человек, в том числе, двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
