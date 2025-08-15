Беспомощно вращающий гусеницами британский БТР FV103 Spartan сняли на видео

В результате, потеряв соприкосновение с землей, гусеничные ленты начали беспомощно вращаться. Попытки подложить под них стволы спиленных деревьев ничего не дали. В воздухе меж тем появились российские дроны-камикадзе. В результате, боевикам осталось только спешно покинуть БТР и жаловаться по рации начальству о том, что они попали в безвыходное положение.
Чем закончилась эта история, показанная Telegram- каналом Military Theme Z, пока не неизвестно. Возможно, через некоторое время мы увидим это место, снятое уже через видеокамеру нашего БПЛА.
По данным военно-аналитическего портала Lostarmour, формирования киевского режима получили 98 единиц такой техники, которая в британской армии использовалась для транспортировки расчетов переносных ракетных комплексов противовоздушной обороны и солдат инженерных подразделений. В ВСУ же их применяют как обычные БТР.
Вес их — чуть больше восьми тонн. Мощность двигателя — 250 л.с. Максимальная скорость — 80 км/ч. Запас хода по топливу — 640 км. Вместимость — семь человек. Потеряно не менее 26 штук.