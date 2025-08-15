Ричмонд
Минобороны показало кадры боев за Александроград в ДНР

Появились кадры боев за Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео опубликовало Минобороны России.

В ведомстве отметили действия 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

«Особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА. Они вели разведку с воздуха, а также поражали технику и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

15 августа в ведомстве сообщили о том, что российские военные взяли Александроград под контроль.

Накануне стало известно о том, что под контроль российских войск также населенный пункт Искра в ДНР.

