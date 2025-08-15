ВС РФ нанесли групповые удары по пунктам дислокации ВСУ
С 9 по 15 августа оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили:
Армия России освободила семь населенных пунктов
В ДНР бойцы «Южной» группировки взяли под контроль село Щербиновка, подразделения «Центральной» группировки вытеснили противника из населенных пунктов Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка, подразделения «Востока» освободили населенные пункты Искра и Александроград.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 12 бригадам, десантно-штурмовому и трем штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали четыре бригады и штурмовой полк противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 230 боевиков. Также ВСУ лишились пяти танков, восьми боевых бронированных машин, 61 автомобиля, пусковой установки РСЗО HIMARS, 31 орудия полевой артиллерии, шести станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» перешла на новые позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника.
Украинская сторона потеряла более 1 590 бойцов, два танка, 16 боевых бронированных машин, 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 15 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1710 бойцов, 11 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 19 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 760 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти украинским бригадам.
Потери ВСУ составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Днепра» противостоят формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар 11 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 620 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы средств ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет Су-27 ВСУ;
- 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 27 управляемых авиационных бомб;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 2 134 БПЛА самолетного типа.