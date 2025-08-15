Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несмотря на стрелковый огонь и применение РЭБ, «Ланцет» сжег САУ «Богдана»

Поражение украинской 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана» на шасси чешского автомобиля Tatra T158 показали на видео, размещенном в Telegram-канале «Днепровский рубеж».

Вражеская боевая машина была обнаружена дроноводами 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в одном из районов временной оккупированной части Херсонской области. Боевики ВСУ использовали самоходку для обстрелов российских населенных пунктов и позиций подразделений.

Судя по обнародованным кадрам, САУ собирались развернуть для новой атаки, но в этот раз ни одного выстрела сделать не удалось. Несмотря на то, что вэсэушники применили средства радиоэлектронной борьбы и открыли огонь из стрелкового оружия, дрон-камикадзе точно поразил цель. После мощного взрыва она загорелась, и в небо стало подниматься облако плотного черного дыма.