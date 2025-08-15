Несмотря на стрелковый огонь и применение РЭБ, «Ланцет» сжег САУ «Богдана»

Судя по обнародованным кадрам, САУ собирались развернуть для новой атаки, но в этот раз ни одного выстрела сделать не удалось. Несмотря на то, что вэсэушники применили средства радиоэлектронной борьбы и открыли огонь из стрелкового оружия, дрон-камикадзе точно поразил цель. После мощного взрыва она загорелась, и в небо стало подниматься облако плотного черного дыма.