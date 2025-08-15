Ричмонд
Севастополец сливал СБУ данные об армии: его будут судить

Передававший данные СБУ житель Севастополя пойдет под суд за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Севастополя Сергея Бондарашика 1978 года рождения обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Севастополец по своей инициативе связался с СБУ. С января по октябрь 2023 года Бондарашик передавал через Telegram представителям этой спецслужбы фото и информацию о местах дислокации военной и специальной техники, а также других объектов ВС РФ.

«Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд.