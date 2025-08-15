Российский дрон-камикадзе попал в группу боевиков из «Азова»

Группа боевиков прибыла на бронеавтомобиле Kirpi турецкого производства, остановившемся у лесопосадки. Как только неонацисты выгрузились и собрались вместе, в них прилетел дрон-камикадзе. Видео размещено в Telegram-канале «Оперативные сводки».
Расправившись с живой силой, дроноводы принялись уничтожать боевую технику. Управляемый по оптоволокну БПЛА влетел в десантное отделение специального транспортного средства, и машина через несколько секунд загорелась. Рядом находились тела погибших боевиков, их по этическим соображениях мы не показываем.
