Российский дрон-камикадзе попал в группу боевиков из «Азова»

Командование формирований киевского режима перебросило на добропольское направление личный состав 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Группа боевиков прибыла на бронеавтомобиле Kirpi турецкого производства, остановившемся у лесопосадки. Как только неонацисты выгрузились и собрались вместе, в них прилетел дрон-камикадзе. Видео размещено в Telegram-канале «Оперативные сводки».

Расправившись с живой силой, дроноводы принялись уничтожать боевую технику. Управляемый по оптоволокну БПЛА влетел в десантное отделение специального транспортного средства, и машина через несколько секунд загорелась. Рядом находились тела погибших боевиков, их по этическим соображениях мы не показываем.

