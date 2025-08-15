Советник Аксенова: в украинском плену остаются еще 56 крымчан

В настоящее время в украинском плену остаются еще 56 военнослужащих из Крыма. Об этом «Крым 24» сообщил советник главы республики Владимир Мерцалов.
Как сообщалось ранее, по итогам обмена военнопленными, который произошел в четверг, 14 августа, в Крым вернулись 59 человек. Эти люди были осуждены киевским режимом. Их приговорили к длительным срокам заключения.
«Сейчас еще там находится около 56 наших граждан», — отметил Мерцалов.
Советник добавил, что этих людей рассчитывают вернуть на Родину таким же путем. Он подчеркнул, что возвращать пленных помогает глава Крыма Сергей Аксенов.
«Без него я не знаю, как мы забирали этих ребят. Может бы их забрали лет через 15», — сказал Мерцалов.