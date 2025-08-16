Бойцы Южной группировки войск за сутки уничтожили более 150 БПЛА ВСУ

«В ходе продолжающихся наступательных действий Южной группировки войск вдоль всей линии боевого соприкосновения ведется борьба с беспилотными летательными аппаратами противника. Слаженная работа расчетов FPV-дронов позволяет уничтожать большое количество вражеских беспилотников ежедневно. Накануне результативность превысила отметку в 150 единиц в сутки», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что потери противника позволяют российским штурмовым подразделениям успешно продвигаться вперед.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше