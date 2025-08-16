Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы Южной группировки войск за сутки уничтожили более 150 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Южная» за сутки сбили более 150 беспилотников противника в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе продолжающихся наступательных действий Южной группировки войск вдоль всей линии боевого соприкосновения ведется борьба с беспилотными летательными аппаратами противника. Слаженная работа расчетов FPV-дронов позволяет уничтожать большое количество вражеских беспилотников ежедневно. Накануне результативность превысила отметку в 150 единиц в сутки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника позволяют российским штурмовым подразделениям успешно продвигаться вперед.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше