Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил гаубицу М777 ВСУ возле Константиновки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в районе города Константиновка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе боевой работы на константиновском направлении артиллерийский расчет 152-мм гаубицы “Мста-Б” 27-го гвардейского артиллерийского полка получил координаты очередной цели — 155-мм гаубицы М777 производства США. Объективный контроль подтвердил ликвидацию орудия и расчета, а значит, огневая поддержка врага на этом участке лишилась еще одного ствола», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подобная работа ведется по всей линии боевого соприкосновения — артиллеристы тщательно выбивают расчеты противника, стремясь до нуля снизить огневое воздействие на наступающих штурмовиков российской армии.

«Расчеты БПЛА передали координаты гаубицы М777 противника. Расчет быстро отработал, и гаубица была уничтожена», — сказал после выполнения огневой задачи номер расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Витязь на видео, распространенном Минобороны РФ.

