Бойцы «Востока» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ на южнодонецком направлении

«Военнослужащие группировки “Восток” уничтожили блиндажи противника на южнодонецком направлении. В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил тыловой район, в котором размещались украинские боевики. По полученным координатам расчеты ствольной артиллерии нанесли точный удар, поразив все цели», — говорится в сообщении оборонного ведомства.