Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

«В ходе наблюдения за дорогами снабжения противника операторы БПЛА группировки войск “Восток” зафиксировали движение автомобиля украинских боевиков. На заранее подготовленной позиции находился дрон с оптоволоконным управлением. Обнаружив цель, аппарат был поднят в воздух и поразил автомобиль. Пытавшихся сбежать украинских боевиков уничтожили при помощи беспилотников сбросами боеприпасов с воздуха», — информировали в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, как операторы FPV-дронов группировки в ходе воздушного боя уничтожили несколько целей в полете, а также с помощью сбросов с квадрокоптера поразили беспилотники противника в момент их посадки.