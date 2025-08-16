Ричмонд
ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. БПЛА снова пытались атаковать промышленную зону Невинномысска, ПВО и РЭБ атаку отразили, жертв и разрушений нет, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал губернатор.

Он отметил, что на территории падения БПЛА в настоящее время горит стерня, ее тушат специалисты МЧС.

Владимиров также подчеркнул, что проводятся необходимые мероприятия по осмотру и окончательной нейтрализации упавших обломков. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 1.31 мск субботы.

