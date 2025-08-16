ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске

«Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал губернатор.
Он отметил, что на территории падения БПЛА в настоящее время горит стерня, ее тушат специалисты МЧС.
Владимиров также подчеркнул, что проводятся необходимые мероприятия по осмотру и окончательной нейтрализации упавших обломков. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 1.31 мск субботы.