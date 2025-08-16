Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет. В результате в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла», — написал он.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше