В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла», — написал он.
Губернатор уточнил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.
