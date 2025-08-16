ВСУ предприняли безуспешные попытки пробиться к Новоконстантиновке в Сумской области, чтобы снять видео для командования о взятии этого населённого пункта, но отряды, задействованные при штурме, понесли большие потери, сообщили в силовых структурах.
«Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР», — сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, украинские формирования сосредоточили на этом участке фронта «основные усилия». Собеседник уточнил, что задача пробиться к Новоконстантиновке для съёмок была поручена 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ.
Напомним, об освобождении Новоконстантиновки российскими военными стало известно в начале июня. 14 августа сообщалось, что в районе этого населённого пункта и Яблоновки Вооружённые силы РФ сорвали две контратаки украинских формирований.