Один украинский беспилотник уничтожили над Кубанью в ночь на 16 августа

Один БПЛА сбит над Кубанью, еще три — над Азовским морем.

ВСУ атаковали беспилотниками регионы России в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Один дрон уничтожен над территорией Краснодарского края. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

Десять БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Брянской областями.

В Краснодарском крае в ночь на 16 августа объявляли беспилотную опасность.

