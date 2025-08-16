Один украинский беспилотник уничтожили над Кубанью в ночь на 16 августа

ВСУ атаковали беспилотниками регионы России в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Один дрон уничтожен над территорией Краснодарского края. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.
Десять БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Брянской областями.
В Краснодарском крае в ночь на 16 августа объявляли беспилотную опасность.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше