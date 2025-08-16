ВСУ попытались снять видео захвата Новоконстантиновки и потеряли 70% штурмовиков

В районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки противник дважды пытался атаковать, но попытки отбили. Собеседник агентства отметил, что при отражении ударов уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп, а также две боевые бронированные машины и один БТР.