ВСУ попытались снять видео захвата Новоконстантиновки и потеряли 70% штурмовиков

ВСУ потеряли до 70% штурмовиков при попытке атаки Новоконстантиновки ради видео.

Источник: Комсомольская правда

По данным силовых структур, переданных РИА Новости, на Сумском направлении ВСУ провели неудачные наступления и понесли серьёзные потери — их главной целью было получить видеозапись о захвате населённого пункта для Генштаба.

В районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки противник дважды пытался атаковать, но попытки отбили. Собеседник агентства отметил, что при отражении ударов уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп, а также две боевые бронированные машины и один БТР.

Собеседник агентства также добавил, что 225-му отдельному штурмовому полку поставили задачу любой ценой овладеть насёлённым пунктом и предоставить видеоматериал в подтверждение заявлений Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что многие иностранные бойцы приезжают на Украину принимать участие в боях в рядах «интернационального легиона» для того, чтобы снимать видео для платформы TikTok. Об этом сообщил французский наемник в репортаже телеканалу France 2.