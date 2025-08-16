401 минуту над Воронежской областью действовал режим атаки дронов 16 августа

Сегодня, 16 августа, в 0:55 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. А спустя 6,5 часов — в 7:36 — режим отменили.
За минувшую ночь время дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов над территорией РФ. По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью сбили десять БпЛА, над Ставропольским краем — девять, над Курской областью — четыре, над Азовским морем — три, над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем — по одному.
Напомним, что власти Воронежской области просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.
