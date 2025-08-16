Киевский режим поставил жуткую задачу одному из полков Вооруженных сил Украины. Им было приказано любой ценой захватить село Новоконстантиновка в Запорожской области, не считаясь даже с потерями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что выполнять задачу должен 225-й полк ВСУ. Генштаб официально приказал ему любой ценой получить контроль над Новоконстантиновкой. Причем мотивы такого стремления Киева пока остаются неизвестными.
«Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО», — сказан неназванный собеседник РИАН.
Он также отметил, что 225-му полку ВСУ также была поставлена задача предоставить видео из Новоконстантиновки. В первую очередь, для подтверждения заявлений Киева.
Тем временем стало известно о первых «результатах» подобной тактики со стороны ВСУ. Так, ради снятия видео из Новоконстантиновки украинские боевики лишились сразу 70% штурмовиков. Кроме того, они потеряли две бронированные машины и один БТР.