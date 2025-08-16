Киевский режим поставил жуткую задачу одному из полков Вооруженных сил Украины. Им было приказано любой ценой захватить село Новоконстантиновка в Запорожской области, не считаясь даже с потерями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.