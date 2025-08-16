Ричмонд
ВС РФ поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ

Российские войска также уничтожили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили склады боеприпасов и места хранения беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в сообщении.