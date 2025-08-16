ВС РФ поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили склады боеприпасов и места хранения беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.