ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

ВСУ потеряли до 230 боевиков и 4 станции РЭБ в зоне действий «Запада» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина “Новатор”, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики.