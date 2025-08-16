ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина “Новатор”, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики.