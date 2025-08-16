ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина “Новатор”, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.