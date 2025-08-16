Над Ростовской областью сбили 10 БПЛА в ночь на 16 августа.

Об этом сообщает Миноброны РФ.
По данным ведомства, всего минувшей ночью было уничтожено 29 беспилотников.
Напомним, что ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал об отраженной атаке в Миллеровском районе. К счастью, никто не пострадал. Есть разрушения на земле. В двух многоквартирных домах в Миллерово выбило стекла.
