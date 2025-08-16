Ричмонд
Над Ростовской областью сбили 10 БПЛА в ночь на 16 августа

Над Ростовской областью сбили 10 БПЛА в ночь на 16 августа.

Об этом сообщает Миноброны РФ.

По данным ведомства, всего минувшей ночью было уничтожено 29 беспилотников.

Напомним, что ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал об отраженной атаке в Миллеровском районе. К счастью, никто не пострадал. Есть разрушения на земле. В двух многоквартирных домах в Миллерово выбило стекла.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше