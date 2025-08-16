Дрон ВСУ сбили на юге Воронежской области 16 августа

Сегодня, 16 августа, на территории нашего региона была объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в 17:01 сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Также чиновник добавил, что Россошанский район находится под угрозой непосредственного удара дронов.
— Работают системы оповещения, — добавил глава региона.
А уже в 17:34 Александр Гусев объявил об отмене режима. За время его действия на юге области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил губернатор.
Напомним, что власти Воронежской области просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше