Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ сбили на юге Воронежской области 16 августа

Под угрозой непосредственного удара находился Россошанский район.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 августа, на территории нашего региона была объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в 17:01 сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Также чиновник добавил, что Россошанский район находится под угрозой непосредственного удара дронов.

— Работают системы оповещения, — добавил глава региона.

А уже в 17:34 Александр Гусев объявил об отмене режима. За время его действия на юге области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил губернатор.

Напомним, что власти Воронежской области просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше