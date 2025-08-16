Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы

«Интересную историю рассказала родственница одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По ее словам, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка и через десять дней отправлена на боевое задание, где исчезла в полном составе», — сказал собеседник агентства.