Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Группа мобилизованных солдат ВСУ пропала без вести в полном составе всего через десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Интересную историю рассказала родственница одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По ее словам, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка и через десять дней отправлена на боевое задание, где исчезла в полном составе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 71-я бригада — не единственное подразделение, где применяется подобная практика «закидывания мясом». Источник отметил, что таким способом командование ВСУ пытается сдержать наступление российских войск, параллельно накапливая подготовленные подразделения для прорыва.