Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы

«Интересную историю рассказала родственница одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По ее словам, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка и через десять дней отправлена на боевое задание, где исчезла в полном составе», — сказал собеседник агентства.
По его словам, 71-я бригада — не единственное подразделение, где применяется подобная практика «закидывания мясом». Источник отметил, что таким способом командование ВСУ пытается сдержать наступление российских войск, параллельно накапливая подготовленные подразделения для прорыва.