Над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Воронежской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«Шестнадцатого августа около 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

