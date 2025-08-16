Ричмонд
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны.

«С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.

