ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами

«С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.
