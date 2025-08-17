Ричмонд
МО: Над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА

Над Белгородской, Курской и Орловской областями обезврежены украинские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты, которые пытались атаковать цели на территории трёх регионов РФ вечером в субботу 16 августа. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

Сообщается, что речь идёт о БПЛА самолётного типа, которые были обезврежены в течение получаса.

«С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе.

В Минобороны уточнили, что два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области и по одному — над Курской и Орловской областями.

Накануне сообщалось, что над акваторией Азовского моря уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

Также сообщалось, что в ночь на 16 августа над Брянщиной уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

