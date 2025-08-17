Сикорский: ЕС поддержит Зеленского, если он захочет продолжить боевые действия

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN24.
Также Сикорский подчеркнул, что Киев должен самостоятельно решать вопрос о возможности территориальных уступок ради мирного урегулирования конфликта.
При этом польский министр высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по дипломатическому урегулированию ситуации.
Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что действия лидеров ЕС не сорвут заключение мирных договорённостей, как это было в 2022 году.
Ранее западные СМИ предположили, что в переговорах Трампа и Зеленского может поучаствовать европейский лидер. Не исключено, что это будет президент Финляндии Стубб.