Сикорский: ЕС поддержит Зеленского, если он захочет продолжить боевые действия

В Польше заявили, что ЕС хочет и дальше поставлять Зеленскому оружие.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС поддержат Владимира Зеленского в случае его решения продолжить военные действия в зоне украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN24.

Также Сикорский подчеркнул, что Киев должен самостоятельно решать вопрос о возможности территориальных уступок ради мирного урегулирования конфликта.

При этом польский министр высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по дипломатическому урегулированию ситуации.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что действия лидеров ЕС не сорвут заключение мирных договорённостей, как это было в 2022 году.

Ранее западные СМИ предположили, что в переговорах Трампа и Зеленского может поучаствовать европейский лидер. Не исключено, что это будет президент Финляндии Стубб.

