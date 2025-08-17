МО: Российский боец Мингазудинов сбил несколько БПЛА ВСУ из автомата

Ефрейтор ВС РФ Максим Мингазудинов представлен к государственной награде за то, что сбил несколько украинских беспилотников из стрелкового оружия. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что Мингазудинов сопровождал группу военнослужащих, когда её атаковала группа дронов ВСУ.
«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты, которые пытались атаковать цели на территории трёх регионов РФ вечером в субботу 16 августа.
Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем за ночь 16 августа.