Bild: Мерц, Макрон и Стармер решают, поедут ли на встречу Трампа с Зеленским

Три европейских лидера 17 августа примут решение об участии во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эмманюэле Макроне и британском премьер-министре Кире Стармере, информирует издание Bild.
Сообщается, что Мерц, Макрон и Стармер намерены совместно определить, кто и них отправится в Вашингтон. При этом может быть принято решение о том, чтобы отказаться от участия во встрече Трампа и Зеленского, так как европейцы не хотят, чтобы их участие было чисто демонстративным, сказано в публикации.
Ранее западные СМИ высказывали предположение, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать кто-то из европейских лидеров, причём в качестве вероятного кандидата назывался президент Финляндии Александр Стубб.
Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланированы на понедельник 18 августа в Вашингтоне.