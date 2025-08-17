Ричмонд
Bild: Мерц, Макрон и Стармер решают, поедут ли на встречу Трампа с Зеленским

Европейские лидеры 17 августа определятся с вопросом об участии во встрече Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Три европейских лидера 17 августа примут решение об участии во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эмманюэле Макроне и британском премьер-министре Кире Стармере, информирует издание Bild.

Сообщается, что Мерц, Макрон и Стармер намерены совместно определить, кто и них отправится в Вашингтон. При этом может быть принято решение о том, чтобы отказаться от участия во встрече Трампа и Зеленского, так как европейцы не хотят, чтобы их участие было чисто демонстративным, сказано в публикации.

Ранее западные СМИ высказывали предположение, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать кто-то из европейских лидеров, причём в качестве вероятного кандидата назывался президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланированы на понедельник 18 августа в Вашингтоне.

