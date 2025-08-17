Украинские военные, находящиеся на передовой, в течение месяца не снабжались провизией. Речь идёт о пехотинцах, находившихся в районе населённых пунктов Комар и Отрадное, пишет РИА Новости со ссылкой на перешедшего на сторону России бывшего бойца ВСУ с позывным «Сова».
«Меня забросили в пехоту. На месяц я попал на позиции. И, получается, никаких провизий нам не поставлялось целый месяц», — рассказал Сова агентству.
Военнослужащий перешёл на сторону России после того, как его подразделение попало в окружение и он оказался в плену. Сейчас Сова является бойцом отряда имени Мартына Пушкаря. Это добровольческое формирование из бывших военнослужащих ВСУ.
Тем временем ВСУ жалуются на неэффективное командование. А в Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России. Подробности здесь на KP.RU.