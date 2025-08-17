Ричмонд
Гусев: В Воронеже обломки БПЛА повредили несколько квартир

В Воронежской области сбиты несколько беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале, уточнив, что из-за упавших обломков БПЛА в нескольких квартирах жилого дома повреждено остекление, но люди не пострадали.

Ранее в Минобороны сообщили, что над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА. Речь идёт о Белгородской, Курской и Орловской областях.

Также сообщалось, что ефрейтор ВС РФ Максим Мингазудинов представлен к государственной награде за то, что сбил несколько украинских беспилотников из стрелкового оружия.

