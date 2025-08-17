Гусев: В Воронеже обломки БПЛА повредили несколько квартир

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале, уточнив, что из-за упавших обломков БПЛА в нескольких квартирах жилого дома повреждено остекление, но люди не пострадали.
Ранее в Минобороны сообщили, что над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА. Речь идёт о Белгородской, Курской и Орловской областях.
Также сообщалось, что ефрейтор ВС РФ Максим Мингазудинов представлен к государственной награде за то, что сбил несколько украинских беспилотников из стрелкового оружия.