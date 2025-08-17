Боец СВО честно рассказал, что помогло выжить

«“Ждунов” видно сразу: проходят мимо и косо смотрят. В глаза говорят, что на нашей стороне, при этом тихо ненавидят. А кто-то улыбается, заводит разговор. Я до сих пор переписываюсь с пожилой парой — дядей Вовой и тётей Лидой из Луганска, где мы стояли на ротации. Они рассказывали, как жили, пока их не освободили. Бомбёжки, ни воды, ни еды. Из двух дочек-близняшек одна на Украине, вторая в России. Та, что на Украине, с родителями не общается», — делится ветеран СВО.