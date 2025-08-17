Боец СВО честно рассказал, что помогло выжить

Житель Бородино Дмитрий Поликша не дождался повестки из военкомата и ушёл добровольцем на СВО в октябре 2022 года. Своё решение 36-летний ветеран боевых действий с позывным «Маляр» объясняет просто: «Смотрел по телевизору, что происходит на Донбассе, не мог оставаться безучастным и решил освобождать Новороссию».
Такой позывной боец выбрал, потому что несколько лет занимался ремонтом и покраской автомобилей. До этого четыре года служил в пожарно-спасательной части Бородино.
Железный характер.
В МЧС и закалился его характер, как он сам говорит, стал железным. Бойцы выезжали на тушение пожаров, спасали людей, помогали пострадавшим в ДТП, работали 24/7. Вспоминает, как с товарищами вынесли из горящей квартиры в Бородино шестилетнюю девочку.
«Родители вечером оставили на плите разогревать еду и вышли на какое-то время. Начался пожар, очень сильное было задымление. Девочку нашли в ванной комнате, куда она, испугавшись, спряталась», — вспоминает Дмитрий.
О себе рассказывает скупо. Родился в Иланском, но с детства жил в Бородино. После школы поступил в техникум горных разработок им. В. П. Астафьева в посёлке Ирша, получил специальность помощника машиниста экскаватора. После окончания учёбы в 2007 году ушёл в армию. Полтора года служил в железнодорожных войсках в Амурской области в городе Свободный.
Вернулся, женился, стал отцом. В октябре 2022 года объявил семье, что уходит на СВО.
«Жена и сын не хотели отпускать, плакали, мама тоже отговаривала, но я своих решений не меняю. Понимал, что могу погибнуть, но всё равно пошёл. Это был мой выбор», — говорит ветеран.
Прошёл боевое слаживание в 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Улан-Удэ, оттуда его перебросили в Запорожье. Первый контракт подписал на четыре месяца, после его окончания — второй, уже на год. После отпуска — снова на передовую.
Нашли через двое суток.
В Энергодаре в Запорожье артиллерист Поликша защищал безопасность атомной электростанции. В мае 2023 года его бригаду перебросили на Бахмутское направление.
На передовой был и номером артиллерийского расчёта, и командиром орудия, и водителем.
«Кого не хватало, ту работу и выполнял. По приказу командования сняли с батарей по несколько человек и направили в штурмовую роту под Часов Яр. Там во время боя с противником меня ранило в ногу и в плечо», — рассказывает сибиряк.
В тот памятный день бойцам пришлось защищать позицию, которую пытались взять штурмом вэсушники, находившиеся буквально в нескольких десятках метров. Били по Дмитрию и его пулемётчику с четырёх сторон, но бойцы не дали врагу пройти вперёд. Поняв бесполезность прямых атак, противник начал артобстрел.
В окоп, где находились рация, запасной боекомплект, аптечка, вода, попал снаряд, завалив его землёй. Всё, что находилось внутри, сгорело. В том числе и письмо племянника, которое передали Дмитрию волонтёры. Мальчик писал дяде, что родные его любят, гордятся и ждут домой. Сибиряк постоянно носил его с собой, словно талисман.
Дмитрий, несмотря на ранения, сумел доползти до брошенного окопа и там укрыться.
«Ногу перетянул жгутом, а до лопатки, которую раздробило осколками, дотянуться не смог. Оторвал от футболки кусок ткани и просто заткнул рану. Рука осталась целой, хотя её и развернуло назад, разорвало связки. Выйти было невозможно: вражеские беспилотники постоянно кружили над местом, где я находился. Лежал, ждал помощи. Сообщить о себе не мог: не было рации», — вспоминает сибиряк.
Раненого Дмитрия через двое суток нашли бойцы его подразделения. Увидели окоп, решили проверить. Отодвинули закрывающую вход клеёнку и обнаружили младшего сержанта.
«Спасли меня святые люди. Дотащили до своего окопа, оказали помощь. Потом, когда выводили, чтобы передать группе эвакуации, один из них, с позывным “Дрон”, погиб, второй, “Шабан”, получил осколочное ранение в голову и ключицу», — с горечью рассказывает Дмитрий.
Цветы для мамы.
По его словам, нет ничего крепче фронтовой дружбы. Со своим земляком Сергеем (позывной «Музыкант») в один день уехали на СВО и всё время держались вместе. После ранения Дмитрия отправили в госпиталь, бригаду перебросили в Курск. Там «Музыкант» получил тяжёлое ранение, но остался жив. Дмитрий встречал однополчанина с самолёта в Красноярске, сопровождал в госпиталь. Сейчас постоянно на связи.
«На передовой мы все одна большая семья. Очень тяжело терять своих товарищей, которые не предадут и всегда прикроют, даже ценой своей жизни. Погиб мой комбат, друзья из моего расчёта. Не пересказать, как тяжело… Порой даже не стесняюсь своих слёз, когда получаю печальное известие», — говорит младший сержант Поликша.
То, что на стороне противника воюют не только украинцы, но и иностранные наёмники, давно не секрет. Встречался с ними и сибиряк.
«Однажды мы заняли вражескую позицию, но об этом противник не знал. Подошли двое поляков — опознали их по шевронам, и уже не ушли. Потом та же участь постигла и трёх укровояк», — рассказывает Дмитрий.
Население на освобождённых территориях к нашим солдатам относится 50 на 50.
«“Ждунов” видно сразу: проходят мимо и косо смотрят. В глаза говорят, что на нашей стороне, при этом тихо ненавидят. А кто-то улыбается, заводит разговор. Я до сих пор переписываюсь с пожилой парой — дядей Вовой и тётей Лидой из Луганска, где мы стояли на ротации. Они рассказывали, как жили, пока их не освободили. Бомбёжки, ни воды, ни еды. Из двух дочек-близняшек одна на Украине, вторая в России. Та, что на Украине, с родителями не общается», — делится ветеран СВО.
Российские воины постоянно подкармливали местных жителей, отдавали тушёнку, сухпайки, крупы, помогали деньгами.
«Сидит у магазина бабушка и просит милостыню. Ну как не дать? Помню, как перед 8 Марта остановились рядом с цветочным киоском. К нам подбежали трое мальчишек и попросили по 100 рублей маме на цветы. Дали, конечно, больше. Они тут же встали в очередь за стоящими мужчинами. Тепло стало на душе», — вспоминает Дмитрий Поликша.
Хранила Божья Матерь.
Несмотря на опасность, которая окружает бойцов на передовой, есть у них минуты отдыха и маленькие радости. Так как Дмитрий любит готовить, старался побаловать своих товарищей чем-то особенным.
«Варил супы, жарил шашлыки, строгал салаты. Для моего комбата обязательно делал чафан. Как-то приготовил татарское национальное блюдо вак-белиш. Волонтёры постоянно снабжали нас гуманитарной помощью. Не знаю, что бы мы делали без тыла», — говорит сибиряк.
Он абсолютно уверен, что его хранили Господь и Божья Матерь. Её иконку ему дала соседка перед отправкой на СВО в 2022 году. Сказала: «Храни её, и всё будет хорошо».
«Бывало, потеряю её, потом найду. После отправки в госпиталь моя сумка осталась там, где стояли на ротации. Прислали её уже в Красноярск. Разбирал вещи и в кармане рукава куртки нащупал свою иконку. Так она ко мне вернулась. Сейчас постоянно со мной. Признаюсь, в мирной жизни очень редко ходил в церковь, а когда лежал раненый, всё время молил Бога, чтобы остаться в живых», — делится Дмитрий.
Младший сержант Поликша награждён медалью Жукова за отвагу и мужество, проявленные на Бахмутском направлении, где под обстрелами возил снаряды для артиллерийских расчётов. Медаль Суворова получил за штурм под Часовым Яром, где был ранен, но не пропустил противника.
«Победа в любом случае будет за нами. Без этого никак», — уверен ветеран.