На правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников

«Наблюдали иностранных наемников… Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам ихним. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и Мавиков (дроны модели DJI Mavic. — Прим. ред.) два-три висело. Они висели над ними, сбрасывали сбросы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — сказал он.