«Заработать деньги и построить ферму»: Бывший солдат ВСУ рассказал, почему хочет получить российское гражданство

РИА Новости: Бывший солдат ВСУ мечтает получить российское гражданство.

Источник: Комсомольская правда

Боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным «Сова», который ранее служил в ВСУ и перешёл на сторону России после того, как попал в плен, рассказал, что мечтает получить российское гражданство.

В интервью РИА Новости Сова поделился, что хочет остаться в России и рассказал, чем хочет заниматься после окончания боевых действий.

«В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — сказал Сова.

Напомним, отряд имени Мартына Пушкаря — это добровольческое подразделение, состоящее из бывших военнослужащих ВСУ. Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России. Подробности здесь на KP.RU.

Как бывший солдат ВСУ месяц ждал российскую армию в брошенном поселке, чтобы перейти на сторону РФ, читайте здесь на KP.RU.