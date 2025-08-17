«Заработать деньги и построить ферму»: Бывший солдат ВСУ рассказал, почему хочет получить российское гражданство

Боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным «Сова», который ранее служил в ВСУ и перешёл на сторону России после того, как попал в плен, рассказал, что мечтает получить российское гражданство.
В интервью РИА Новости Сова поделился, что хочет остаться в России и рассказал, чем хочет заниматься после окончания боевых действий.
«В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — сказал Сова.
Напомним, отряд имени Мартына Пушкаря — это добровольческое подразделение, состоящее из бывших военнослужащих ВСУ. Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России.
