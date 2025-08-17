Ричмонд
В Запорожской области военные «Востока» уничтожили технику и живую силу ВСУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчет БПЛА Восточной группировки войск уничтожил автомобильную технику с личным составом и грузами возле Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы ударных БПЛА 35-й армии группировки войск “Восток” в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области атаковали автомобильную технику противника, перевозившую личный состав и боеприпасы на передовые позиции. В результате точных ударов транспортные средства вместе с находившимися в них украинскими боевиками и перевозимыми грузами были уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что срыв ротации противника дестабилизировал подразделения ВСУ на данном участке фронта, лишив необходимого снабжения и притока живой силы.

