В Запорожской области военные «Востока» уничтожили технику и живую силу ВСУ

«Операторы ударных БПЛА 35-й армии группировки войск “Восток” в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области атаковали автомобильную технику противника, перевозившую личный состав и боеприпасы на передовые позиции. В результате точных ударов транспортные средства вместе с находившимися в них украинскими боевиками и перевозимыми грузами были уничтожены», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что срыв ротации противника дестабилизировал подразделения ВСУ на данном участке фронта, лишив необходимого снабжения и притока живой силы.