ВС РФ уничтожили укрепления и огневые точки ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Камышеваха ДНР разведчики выявили активность противника в лесополосах. На кадрах воздушного наблюдения фиксировалось перемещение украинских националистов и проведение инженерных работ по укреплению огневых позиций. По полученным координатам артиллерийские расчеты нанесли точные удары, в результате которых уничтожены фортификационные сооружения, огневые точки и живая сила противника», — говорится в сообщении.