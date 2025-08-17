Ричмонд
ВС РФ уничтожили укрепления и огневые точки ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по фортификационным сооружениям и огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Камышевахи ДНР, сорвав инженерные работы ВСУ и обеспечив продвижение российских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Камышеваха ДНР разведчики выявили активность противника в лесополосах. На кадрах воздушного наблюдения фиксировалось перемещение украинских националистов и проведение инженерных работ по укреплению огневых позиций. По полученным координатам артиллерийские расчеты нанесли точные удары, в результате которых уничтожены фортификационные сооружения, огневые точки и живая сила противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ликвидация позиций ослабила оборону ВСУ и обеспечила продвижение подразделений ВС РФ на этом участке фронта.