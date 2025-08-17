Гусев: При атаке дронов ВСУ на Воронежскую область ранен железнодорожник

Один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев. Речь идёт о железнодорожном рабочем.
«По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу», — написал Гусев в Telegram-канале.
По словам Гусева, произошло несколько возгораний — в магазине, на вещевом рынке, а также возгорание газовой трубы. Кроме того, обломки беспилотника повредили провода на одной из железнодорожных станций, из-за чего задерживаются несколько поездов, добавил губернатор.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА», — сообщил он.
Накануне Гусев рассказал, что в Воронеже обломки БПЛА повредили несколько квартир.
Ранее в Минобороны сообщили, что над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА. Речь идёт о Белгородской, Курской и Орловской областях.