«Были темнокожие люди»: оператор БПЛА ВС РФ рассказал об уничтожении группы наёмников ВСУ

Российские военные уничтожили в Херсонской области французских наёмников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ уничтожили группу французских наёмников ВСУ. Это произошло в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба».

«Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам», — сказал Хаба агентству.

По словам российского бойца, на уничтожение группы наёмников российским военным понадобилось около часа.

Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии.

Накануне сообщалось, что не менее 12 иностранных наемников погибли при ударе по лагерю ВСУ в июле.

Как 23-летний наемник ВСУ из Вьетнама оказался в плену у российских военных, читайте здесь на KP.RU.

