ВС РФ уничтожили группу французских наёмников ВСУ. Это произошло в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба».
«Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам», — сказал Хаба агентству.
По словам российского бойца, на уничтожение группы наёмников российским военным понадобилось около часа.
Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии.
Накануне сообщалось, что не менее 12 иностранных наемников погибли при ударе по лагерю ВСУ в июле.
