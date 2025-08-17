Над территорией России сбиты 46 беспилотников

Над Белгородской областью уничтожены 16 БПЛА, еще 14 БПЛА сбиты над Нижегородской областью. Девять беспилотников сбиты над Воронежской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при налете беспилотников ранен мужчина. В результате падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение поездов. Загорелись магазин и вещевой рынок.
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостанавливали работу. На запасные аэродромы ушли четыре самолета.
