Над территорией России сбиты 46 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 22:55 мск 16 августа до 6:00 мск 17 августа силы ПВО сбили над территорией России 46 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Над Белгородской областью уничтожены 16 БПЛА, еще 14 БПЛА сбиты над Нижегородской областью. Девять беспилотников сбиты над Воронежской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при налете беспилотников ранен мужчина. В результате падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение поездов. Загорелись магазин и вещевой рынок.

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостанавливали работу. На запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше