В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА 17 августа

Опасность действовала на территории региона почти четыре часа.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Самарской области 17 августа. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность действовала на территории региона с 04:41. Она продлилась почти четыре часа. Сообщений об отмене авиарейсов не поступало.

