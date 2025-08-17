В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА 17 августа

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Самарской области 17 августа. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Опасность действовала на территории региона с 04:41. Она продлилась почти четыре часа. Сообщений об отмене авиарейсов не поступало.
